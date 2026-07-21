300-килограмов мъж почина в Спешното в Благоевград

Снимка Булфото

50-годишен мъж от Петрич, тежащ близо 300 килограма, е починал в Спешното отделение на МБАЛ – Благоевград, въпреки усилията на лекарите да спасят живота му. След констатирането на смъртта се е наложила извънредна организация за транспортирането на тялото, като в болницата е бил извикан екип на „Гражданска защита“, който е оказал съдействие при преместването на починалия до моргата, съобщава Struma.com.

Мъжът е бил транспортиран с частна линейка от Петрич до благоевградската болница в критично състояние. Заради екстремното му тегло и тежкото му здравословно състояние приемането и настаняването му са изисквали специална организация и допълнителни усилия от страна на медицинския персонал.

Причината за смъртта е остра сърдечна и дихателна недостатъчност.

Пациентът е страдал и от редица тежки придружаващи заболявания, сред които диабет и цироза, които допълнително са усложнили състоянието му.

След смъртта му транспортирането на тялото до моргата е наложило извънредни действия. В МБАЛ – Благоевград е бил извикан екип на „Гражданска защита“, който е оказал съдействие на медицинските служители при преместването на починалия.

Случаят е сред най-тежките, с които са се сблъсквали екипите на болницата, заради съчетанието между критичното здравословно състояние на пациента и изключително сложните условия за оказване на медицинска помощ и последващото транспортиране.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!