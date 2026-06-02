300 ученици се включиха в Общинския ученически турнир по плуване във Варна

Снимки: Община Варна

300 ученици взеха участие в Общинския ученически турнир по плуване, който се проведе на плувен комплекс „Приморски“ в морската столица по случай Международния ден на детето – 1, юни и бе открит от директора на ОП „Спорт – Варна“ Юрджан Ахмед.

Турнирът, организиран от Дирекция „Спорт“ при Община Варна, премина при голям интерес от страна на малчуганите и техните родители.

Надпреварата се проведе в четири възрастови групи за момичета, момчета, девойки и юноши, като победителите в комплексното класиране по възрастови групи са следните:

Възрастова група 2–4 клас

СУ „Найден Геров“

СУ „Св. Климент Охридски“

ОУ „Ангел Кънчев“

Възрастова група 5–6 клас

ОУ „П. Р. Славейков“

МГ „Д-р Петър Берон“

СУ „Св. Климент Охридски“

Възрастова група 7–8 клас

Първа езикова гимназия

МГ „Д-р Петър Берон“

ОУ „П. Р. Славейков“

Възрастова група 9–11 клас

МГ „Д-р Петър Берон“

Първа езикова гимназия

ПМГ „Акад. Методий Попов“

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!