300 ученици се включиха в Общинския ученически турнир по плуване във Варна
Снимки: Община Варна
300 ученици взеха участие в Общинския ученически турнир по плуване, който се проведе на плувен комплекс „Приморски“ в морската столица по случай Международния ден на детето – 1, юни и бе открит от директора на ОП „Спорт – Варна“ Юрджан Ахмед.
Турнирът, организиран от Дирекция „Спорт“ при Община Варна, премина при голям интерес от страна на малчуганите и техните родители.
Надпреварата се проведе в четири възрастови групи за момичета, момчета, девойки и юноши, като победителите в комплексното класиране по възрастови групи са следните:
Възрастова група 2–4 клас
СУ „Найден Геров“
СУ „Св. Климент Охридски“
ОУ „Ангел Кънчев“
Възрастова група 5–6 клас
ОУ „П. Р. Славейков“
МГ „Д-р Петър Берон“
СУ „Св. Климент Охридски“
Възрастова група 7–8 клас
Първа езикова гимназия
МГ „Д-р Петър Берон“
ОУ „П. Р. Славейков“
Възрастова група 9–11 клас
МГ „Д-р Петър Берон“
Първа езикова гимназия
ПМГ „Акад. Методий Попов“
Редактор "Екип на Петел",
За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!