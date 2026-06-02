300 ученици се включиха в Общинския ученически турнир по плуване във Варна

02.06.2026 / 19:50 0

Снимки: Община Варна

300 ученици взеха участие в Общинския ученически турнир по плуване, който се проведе на плувен комплекс „Приморски“ в морската столица по случай Международния ден на детето – 1, юни и бе открит от директора на ОП „Спорт – Варна“ Юрджан Ахмед.

Турнирът, организиран от Дирекция „Спорт“ при Община Варна, премина при голям интерес от страна на малчуганите и техните родители. 

Надпреварата се проведе в четири възрастови групи за момичета, момчета, девойки и юноши, като победителите в комплексното класиране по възрастови групи са следните:

Възрастова група 2–4 клас
СУ „Найден Геров“
СУ „Св. Климент Охридски“
ОУ „Ангел Кънчев“

Възрастова група 5–6 клас
ОУ „П. Р. Славейков“
МГ „Д-р Петър Берон“
СУ „Св. Климент Охридски“

Възрастова група 7–8 клас
Първа езикова гимназия
МГ „Д-р Петър Берон“
ОУ „П. Р. Славейков“

Възрастова група 9–11 клас
МГ „Д-р Петър Берон“
Първа езикова гимназия
ПМГ „Акад. Методий Попов“

