3000 лева глоба за неспазване на работно време

Добрите търговци изпълняват задълженията си, колкото и незначителни да изглеждат, защото за купувачите може да са от значение, предаде Парите ни.



По време на летните месеци някои обекти променят работното си време, но то трябва да е обявено на видно място и задължително да се спазва, коментира пред БНР-Радио София Габриела Руменова от платформата "Ние, потребителите".



"Понякога малки препъникамъчета водят до големи проблеми. Дори само неспазването на работното време може да костват време и средства, проваляне на планове на потребителите, да пострада имиджът на обекта.

А за търговеца глобата може да е между 300 до 1000 лева, а имуществената санкция да достигне до 3000 лева. Дори в последните 15 минути можем (да настояваме) да получим услуга или да направим покупка.", обясни тя.

Руменова коментира и практики и казуси с летуващи край морето, на плажната ивица – възможност за самостоятелно наемане на шезлонг и чадър (не комплект), предоставяне на дигитални менюта, които са недостъпни за хора без телефон и други.

Тя отново говори на тема за етикетирането с двойното обозначаване на цените – в левове и в евро.



Припомни и нейното предложение, съобразено и в наредбата – цените да бъдат с еднакъв размер на шрифта.

