31 декември 1869 г. - Джон Търтъл Ууд открива легендарния храм на Артемида от Ефес

фото: Marie-Lan Nguyen, Уикипедия

Няколко часа преди началото на новата 1870 година, на 31 декември 1869 година, английският архитект, инженер и археолог-любител Джон Търтъл Ууд открива легендарния храм на Артемида от Ефес. Работата си по търсенето на едно от древните седем чудеса Ууд започва шест години по-рано с финансиране, отпуснато му от Британския музей. Всяка година му се налага отново и отново да убеждава кураторите на музея, че е на прага на голямото откритие.

И след шест години упорита работа, след като изравя хиляди кубични метра пръст, в последния ден на 1869 година попада на останките от храма, заровени на повече от 6 метра под пясъците.



Великолепният храм на Артемида е изграден около 550 г. пр.н.е. в Ефес, на брега на Мала Азия (днес край град Селчук, Турция, на около 75 км южно от Измир). В строежа му вземат участие най-добрите майстори от древния елинистичен свят. Статуята на богинята Артемида е изработена от злато и слонова кост.



Храмът на Артемида служел не само за провеждането на религиозни ритуали. Той се явявал и финансов и делови център на процъфтяващия Ефес. Бил е абсолютно независим от градските власти и е управляван от колегия жреци.

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

406 г. – Германските племена вандали, свеби и алани преминават река Рейн и заемат Галия.

1600 г. – Английската кралица Елизабет I създава Източноиндийската компания и ѝ дава широки привилегии за търговия с изтока.

1687 г. – Първите хугеноти отплават от Франция за нос Добра надежда.

1857 г. – Кралица Виктория избира Отава за столица на Канада.

1877 г. – Русия побеждава Турция в Битката при Ташкесен – част от изтласкването на Орханийската османска армия от Арабаконашката позиция по време на зимното преминаване от Руската армия на Стара планина през Руско-турската Освободителна война.

1879 г. – Томас Едисън показва за пръв път разработеното от него електрическо осветление (Менлоу Парк, Ню Джърси).

1880 г. – Приключва първото официално преброяване на населението в Княжество България – установен е общ брой 2 007 919 жители.

1881 г. – За председател на Държавния съвет на Княжество България е избран Тодор Икономов.

1887 г. – Приключва първото преброяване на населението в България след Съединението – установен е общ брой 3 154 375 жители на княжеството.

1919 г. – В България е създаден Трети държавен съд със задача углавно преследване на министри от правителството на Васил Радославов във връзка с участието на България в Първата световна война.

1932 г. – Съставено е четиридесет и деветото правителство на България, начело с Никола Мушанов.

1942 г. – Излиза първият брой на вестник „Отечествен фронт“.

1944 г. – Втора световна война: Унгария обявява война на Германия.

1946 г. – Президентът Хари Труман обявява край на военните операции на САЩ във връзка с Втората световна война.

1955 г. – General Motors става първата американска фирма с приход от над 1 милиард щатски долара.

1968 г. – Мариен Нгуаби встъпва в длъжност президент на Република Конго.

1968 г. – Съветският свръхзвуков пътнически самолет Ту-144 извършва първия си полет, два месеца преди аналогичния европейски самолет Конкорд.

1978 г. – В Полша започва така наречената Зима на столетието – северната част на страната е парализирана от снеговалежи, в най-големите градове са прокопани по няколко тунела за движение само на градския транспорт.

1982 г. – В Полша е прекратено военното положение.

1984 г. – САЩ се оттегля от ЮНЕСКО.

1985 г. – Великобритания се оттегля от ЮНЕСКО.

1990 г. – Руснакът Гари Каспаров запазва титлата си на световен шампион по шахмат, побеждавайки сънародника си Анатолий Карпов.

1991 г. – Официално се обявява разпадането на Съветския съюз.

1993 г. – Перу става република.

1999 г. – Борис Елцин, първият демократично избран президент на Русия, доброволно подава оставка и предава поста на Владимир Путин.

1999 г. – Панамският канал официално минава под юрисдикцията на Панама.

2002 г. – Изключен е Първи ядрен реактор на АЕЦ Козлодуй.

2005 г. – Лавина в словашките Татри причинява за смъртта на 7 скиори.

2006 г. – Изключени са 3 и 4 реактор на АЕЦ Козлодуй

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!