31 двойки с репродуктивни затруднения ще получат финансова помощ за лечение от бюджета на Варна

Община Варна ще подпомогне финансово 31 двойки с репродуктивни проблеми. Решението беше взето на днешното заседание на комисията по здравеопазване към Общинския съвет – Варна. Общият размер на отпуснатите средства възлиза на 69 500 лева и е част от дългогодишната политика на общината за подпомагане на семействата, които се борят с безплодие.

Пет от двойките ще получат по 3 500 лева за процедури с донорска яйцеклетка, а останалите – по 2 000 лева за медицински изследвания На едно семейство беше отказана помощ, тъй като не отговаря на изискванията в Правилата за отпускане на финансова помощ за лечение на безплодие.

По време на заседанието стана ясно, че поради изтекъл 1-годишен срок за подаване на разходооправдателни документи от някои от двойките, получили одобрение през 2024 г., ще бъдат отписани неусвоени средства по пет решения на Общинския съвет. Общата стойност на тези неизползвани суми възлиза на малко над 27 500 лева.

Комисията одобри и отпускането на еднократни помощи за лечение на 28 варненци, включително 5 деца. Общата сума, която ще бъде разпределена, е 24 550 лева, като помощите са в диапазона от 150 до 2 000 лева. Средствата са предназначени основно за закупуване на лекарства, медицински консумативи и покриване на разходи за лечение. На трима души беше отказана помощ, тъй като са предоставили непълна документация или не отговарят на критериите за подпомагане.

Финансова помощ в размер на 10 500 лева ще бъде предоставена и на четири деца с редки заболявания. Средствата ще бъдат използвани за лечение в чужбина, специализиран хранителен режим и осигуряване на медикаменти.

Комисията по здравеопазване подкрепи също отпускането на целева субсидия за „Специализираната болница за активно лечение по пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна“. Финансирането в размер до 26 860 лева е предназначено за изготвяне на проект за ремонт и преустройство на част от сградата на ул. „Мануш войвода“ №11А. Предвижда се прехвърляне на пневмо-фтизиатричното отделение от с. Звездица към основната сграда на болницата, което ще оптимизира разходите на лечебното заведение.

Съветниците бяха запознати и с актуалното финансово състояние на болницата. Към 30 септември 2025 г. задълженията ѝ са малко над 96 500 лева, от които 26 400 лв. са просрочени. Най-голямата част от дълговете – около 82 000 лева, са към персонала, а близо 15 000 лв. – към контрагенти.

Членовете на комисията дадоха съгласието си ДКЦ V „Св. Екатерина“ да бъде определен за регионален специализиран диагностичен център за комплексна диагностика на сърдечно-съдови и онкологични заболявания. Лечебното заведение кандидатства по програма „Региони в растеж“ за обновяване на здравната инфраструктура, като едно от изискванията по програмата е центърът, на който ще бъде отпуснато финансирането, да осигурява широк спектър от специализирани и високоспециализирани консултации, скринингови и амбулаторни процедури.

