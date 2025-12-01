31-годишен от село Габровница е задържан за домашно насилие

Снимка Булфото

Задържаха 31-годишен мъж от монтанското село Габровница, нанесъл побой на 48 годишна жена. Инцидентът е станал в условията на домашно насилие, предаде БНР.

Пострадалата е с хематом и кръвонасядания по лицето. Сигналът е подаден на телефон 112 малко преди 21 часа снощи.

31-годишен мъж нахлул в жилището в Габровница, като разбил входната врата и нанесъл побой на 48-годишната жена. Пристигналите на място полицаи разпитали потърпевшата.

Мъжът е задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. По случая е образувано досъдебно производство. Докладвано е на дежурния прокурор.

