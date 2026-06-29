31-годишен тракторист пострада тежко при полски пожар в Добричко

Булфото

Пожар е възникнал в нива в землището на добричкото село Ведрина на 28 юни около 15 часа, съобщават от полицията.

На място е установено, че запалването е станало вследствие на техническа неизправност на земеделска техника на полето.

От инцидента е пострадал единият от водачите – мъж на 31 години. Той е закаран във ВМА – Варна, където е настанен за лечение с 25% изгаряния по тялото.

При инцидента напълно са изгорели две балопреси и трактор. Спасена е една от машините в нивата – втори трактор. По случая е образувано досъдебно производство, предаде БНТ.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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