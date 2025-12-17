31-годишен варненец за пореден път преби и ограби човек на улицата
Пиксабей
Мъж на 31 години, който е осъждан, е задържан за грабеж след бързи оперативни действия на служителите на Трето РУ.
Преди ден е подаден сигнал от пострадалия в участъка, че чрез използване на физическа сила и удар в главата, му е извършена кражба на чанта – съдържаща лични документи, мобилен телефон и сумата от 600 лева, съобщиха от ОДМВР-Варна.
Криминалистите установили и задържали нападателя, който е варненец и който е имал присъда за подобно деяние.
По случая е образувано досъдебно производство.
