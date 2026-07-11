31 катастрофи са станали през последното денонощие, има един загинал

Снимка Булфото

Нова жертва на пътя у нас. През изминалите 24 часа в страната са станали 31 пътнотранспортни произшествия, при които е загинал един, а 40 души са ранени, съобщи МВР на сайта си.

Според информацията в София е имало 24 леки и три тежки катастрофи, при които са ранени четирима души, като един от тях е с опасност за живота, съобщиа БТА.

От началото на юли в страната са станали 225 пътни произшествия, при които са загинали 13 души, а 275 са ранени.

От началото на годината катастрофите са 3256, при които загиналите са 230, а ранените 4036 душ

Редактор "Екип на Петел",

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