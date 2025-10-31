31 октомври 1951 г. - За първи път зебра брани пешеходци

Снимка Булфото, архив

31 октомври 1951 г. – първата официална зебра пешеходна пътека започва да предпазва пешеходците в Слау, на запад от Лондон.

Следвоенна Британия е имала нисък автомобилен трафик – 10 процента от днешния. Въпреки това жертвите на пътя се увеличавали. Местата, където пешеходците можели да пресичат, били маркирани единствено с метални издутини. Те се забелязвали лесно от хората на улицата, но не и от шофьорите. Обикновено, когато водачът усети, че гумите са минали през подобно нещо, вече е твърде късно да спре или намали.



Транспортната изследователска лаборатория на правителството в страната експериментирало с най-различни пешеходни пътеки. Тя тествала множество дизайни на хиляди места. Широките черно-бели райета обаче се забелязвали най-ясно.



Когато в края на 1951 г. пешеходната пътека тип зебра навлязла в Британия, смъртните случаи на пешеходци паднали с 11 процента още първата година.



Какво още се е случило на днешната дата?



Събития



• 475 г. — Ромул Августул е провъзгласен за римски император.

• 802 г. — Никифор I е провъзгласен за византийски император.

• 1470 г. — Хенри VI за втори път става крал на Англия.

• 1517 г. — Реформацията: Мартин Лутер заковава списъка със своите 95 тезиса на вратата на църквата във Витенберг.

• 1815 г. — Англичанинът Хъмфри Деви патентова миньорската лампа.

• 1864 г. — Невада е призната като трийсет и шести щат на САЩ.

• 1869 г. — Основан е Български революционен централен комитет.

• 1876 г. — Огромен циклон помита Индия, в резултат на което загиват 200 000 души.

• 1888 г. — На шотландеца Джон Дънлоп е издаден патент за надуваема гума на велосипед, което по-късно влиза масово в производството на автомобили.

• 1892 г. — Артър Конан Дойл публикува Приключенията на Шерлок Холмс.

• 1918 г. — В Европа започва най-унищожителната грипна епидемия — за по-малко от година умират около 20 млн. души.

• 1919 г. — Създаден е АФК Лийдс Юнайтед.

• 1922 г. — Бенито Мусолини става министър-председател на Италия на 39-годишна възраст и установява коалиционноправителство съставено от фашисти, националисти и либерали в първите години на управлението му.

• 1941 г. — След 14 годни, приключва работата по мемориала в Маунт Ръшмор.

• 1944 г. — Втората световна война: В концентрационния лагер Освиенцим е извършена последната масова екзекуция вгазова камера.

• 1954 г. — В Алжир избухва въстание за национална независимост от Франция.

• 1956 г. — Суецката криза: Обединеното кралство и Франция започват да бомбардират Египет, за да предизвикат отварянето на Суецкия канал.

• 1961 г. — Балсамираното тяло на Йосиф Сталин е извадено от Мавзолея на Ленин в Москва и погребано.

• 1963 г. — В Индианаполис (САЩ) избухва изтичащ газ пропан-бутан по време на състезание по фигурно пързаляне, загиват 74 души и около 400 са ранени.

• 1984 г. — Министър-председателката на Индия Индира Ганди е убита от двама сикхи от охраната.

• 1985 г. — Отворена е австралийската писта от Формула 1 Adelaide Street Circuit.

• 1992 г. — Папа Йоан Павел II се произнася за реабилитирането на Галилео Галилей, осъден като еретик.

• 1999 г. — Египетски пътнически самолет Боинг-767, прелитащ от Ню Йорк до Кайро, катастрофира край бреговете на Масачузетс, загиват 217 души.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!