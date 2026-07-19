31 са ранени при 19 тежки катастрофи при изминалото денонощие

снимка: МВР

Общо 31 души са ранени при 19 тежки катастрофи през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Министерството на вътрешните работи. За последните 24 часа няма загинали при пътни произшествия.

От началото на месеца при 421 тежки катастрофи са загинали 27 души, а 529 са ранени. От началото на годината при 3453 катастрофи са загинали 245-ма, а 4290 са ранени.

При сравнение с реалните данни за загиналите (221) през същия период на 2025 г. се отчитат 24 повече загинали участници в движението през 2026 година, предаде БТА.

Редактор "Екип на Петел",

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