3170 евро става минималната заплата на педагозите, а 2216 евро на персонала в детските градини на Австрия

Пекселс

Австрия увеличава заплатите на педагозите и помощния персонал в частните детски градини съответно с 3,5% и 3,7%, предаде австрийската новинарска агенция АПА. По този начин новата минимална заплата за педагозите в детските градини става 3170 евро, а а за служителите от помощния персонал – 2216 евро.

Решението за увеличението на трудовите възнаграждения бе взето от Федералното бюро за уреждане на трудови спорове към социалното министерство, предаде БТА.

В Австрия 41% от детските заведения (групи за малки деца, детски градини, детски ясли) са частни, т.е. попадат под ръководството на общинските или градските власти. Колективният трудов договор обаче важи само за част от персонала в частните детски градини. Синдикатите и Федералното бюро за уреждане на трудови спорове всяка година договарят минимална заплата за всички останали служители.

Синдикатът на служителите в частния сектор (GPA) заяви, че новото увеличение на заплатите осигурява ръст на покупателната способност.

Редактор "Екип на Петел", "За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!