32 души са ранени при катастрофи през изминалото денонощие в страната

През изминалото денонощие са били ранени 32 души при 21 тежки катастрофи, съобщават от МВР на сайта си. Няма загинали.

В София са станали 28 леки и две тежки катастрофи, двама са пострадали, предава БТА.

От началото на месеца са регистрирани 597 пътни инцидента, при които са загинали 37 души, ранени са 787. От началото на годината произшествията са 4383, загиналите - 273, а ранените - 5514.

