32-годишен неправоспособен водач почина след катастрофа с чужда кола

Снимка Pixabay

Неправоспособен шофьор на 32 години е починал в нощта срещу неделя, след като причинил катастрофа, управлявайки чужд автомобил, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Враца. Пътнотранспортното произшествие е станало около 2:40 ч. на пътя от Бяла Слатина в посока село Попица, пише Вести.

Водачът се блъснал в крайпътно дърво в ляво по посока на движението. Той е управлявал лек автомобил, собственост на друг мъж, посочват от полицията.

Шофьорът е починал по време на транспортирането му към МБАЛ „Христо Ботев“ - Враца, допълват от ОД на МВР - Враца.

С постановление на районен прокурор е назначена аутопсия. За случая е уведомен и дежурен прокурор от Окръжна прокуратура - Враца и е образувано досъдебно производство, допълват от полицията.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!