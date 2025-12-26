32 пострадаха при катастрофи през изминалото денонощие

Снимка Булфото

От полицията изнесоха актуални данни за инциденти на пътя.

Няма загинали в станалите 20 катастрофи в страната през последното денонощие, съобщават от МВР.

При пътните инциденти са пострадали 32 души.

В София са регистрирани 15 катастрофи. В една от тях е пострадал един човек.

Пътните настилки в страната са предимно мокри, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия, предупредиха по-рано днес от Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), пише novini.bg.

