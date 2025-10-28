32 пожара са потушени у нас за последните 24 часа

Булфото

Общо 32 пожара са потушени в страната през последното денонощие, няма пострадали хора, съобщават от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР, на сайта на ведомството. Пожарникарите са реагирали на 82 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 ч. тази сутрин.

С преки материални щети са възникнали 16 пожара, от които седем – в жилищни сгради, два – в промишлени, пет – в транспортни средства.

Без нанесени материални щети са възникнали 16 пожара, от които 10 – в отпадъци, три – в готварски уреди и комини.

Извършени са 48 спасителни дейности и помощни операции, от които седем – при катастрофи в транспортни средства, една – при инциденти с опасни вещества, 38 – като техническа помощ.

Регистрирани са и две лъжливи повиквания, предаде БТА.

