328 достигнаха случаите на морбили в стараната, три от тях са във Варна

Пиксабей

Случаите на морбили са 328 в седем области в страната, съобщиха на сайта си от Министерството на здравеопазването. Данните са към 25 май т.г. Най-много случаи на морбили - 185, са регистрирани в област Враца. Болни са регистрирани и в областите Плевен - 90, Ловеч - 30, Монтана -12, София-град - седем, Варна- трима, София-област - един.

От всички заболели от морбили 270 са деца.

Без имунизация срещу морбили поради ненавършена възраст или други причини са 168 от регистрираните заболели. При 29 от болните от морбили имунизационният статус е неизвестен. При останалите има данни за извършена имунизация.

Имунизацията срещу морбили в България е задължителна и се извършва на 13-месечна възраст и през 12-ата година от живота на децата, предава БТА.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!