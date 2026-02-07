33-годишен американец е обвинен за смъртни заплахи срещу вицепрезидента Джей Ди Ванс

кадър YouTube

Федерално жури обвини 33-годишен мъж в заплаха за убийство на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс по време на посещението му в Охайо през януари, съобщи американското министерството на правосъдието, предаде bTV.

Шанън Матре, жител на Толедо, Охайо, е обвинен в „отправяне на заплаха за отнемане на живота и нанасяне на телесна повреда“ на вицепрезидента, се казва в изявление на министерството. В него се уточнява, че Матре е казал, че „ще разбере къде ще бъде (вицепрезидентът) и ще използва автоматичния си пистолет M14 и ще го убие“. Не се споменава къде обвиненията е направил коментара. Агенти на Сикрет сървиз арестуваха Матре в петък.

Заплахата е последният докладван инцидент срещу Ванс. Вицепрезидентът заяви, че в началото на януари „луд човек“ се е опитал да нахлуе в дома му в Охайо, като е блъскал по прозорците. Вицепрезидентът и семейството му не са били вкъщи по това време и 26-годишен мъж е бил задържан, според съобщения в американските медии.

Министерството на правосъдието заяви в петък, че е открило „множество цифрови файлове с материали за сексуално насилие над деца“ у Матре, докато е разследвало предполагаемата заплаха срещу Ванс. Матре се яви за първи път в съда пред американски магистратски съдия за Северния окръг на Охайо в петък. Той е в ареста до изслушване за задържане на 11 февруари, съобщи Министерството на правосъдието.

