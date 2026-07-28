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33-ма са ранени при 25 тежки катастрофи в страната през последните 24 часа

28.07.2026 / 07:54 0

Снимка МВР

Общо 25 тежки катастрофи са станали в страната през последното денонощие, няма загинали, ранени са 33-ма души, съобщи на сайта си Министерството на вътрешните работи (МВР).

В София са регистрирани четири тежки и 27 леки пътнотранспортни произшествия. Пострадали са седем души, съобщи БТА. 

От началото на месеца при катастрофи в страната са загинали 46 души, а от началото на годината 264. Ранените при пътни инциденти този месец са 804, а от началото на годината  4565.

При сравнение с реалните данни за загиналите (231) през същия период на 2025 г., се отчитат 33 -ма повече загинали участници в движението през 2026г., допълват от МВР. 

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