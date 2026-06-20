34-годишен моторист е в тежко състояние след катастрофа на пътя София - Самоков

Снимка: Фейсбук, Катастрофи България, И. Владимиров

Моторист е в тежко състояние след катастрофа в района на комплекс "Камелот" по пътя София - Самоков, съобщиха за БТА от МВР. Сигналът за инцидента е подаден около 18:20 ч.

Движението по пътя е ограничено. Обходният маршрут е през Горни и Долни Окол. Трафикът се регулира от "Пътна полиция".

Пострадалият е на 34 години. Получил е множество наранявания вследствие на катастрофата. Хоспитализиран е в Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) "Св. Анна" в София, съобщиха за БТА от Центъра за спешна медицинска помощ (ЦСМП).

Линейката се е движила по същия път и се е отзовала на мястото непосредствено след инцидента.

Редактор "Екип на Петел",

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