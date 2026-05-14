34-годишен открадна кутия с дарения от магазин в центъра на Варна

снимка: Фейсбук, ОДМВР

Преди ден 34-годишен мъж от Варна, който е криминално проявен и известен на полицията, но не осъждан, е задържан за срок от 24 часа.

Мъжът е арестуван в резултат на предприети незабавни полицейски действия на служители от Първо РУ за извършена от него кражба на кутия с дарения, поставена до касов апарат в магазин за хранителни стоки, намиращ се в центъра на града.

Деянието е сторено по-рано на деня, преди задържането на извършителя, посочват от полицията.

Работата по случая продължава, с оглед установяване на вещите - предмет на изриване. Образувано е досъдебно производство, като материалите по разследването са докладвани на дежурен прокурор при ВРП.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!