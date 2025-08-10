34-годишна жена пострада в катастрофа на пътя София - Варна край Малиново

Снимка: Булфото

Затворена за движение е едната лента на главния път София – Варна в посока Варна заради катастрофа, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

В 18:05 ч. е постъпил сигнал за пътен инцидент на главния път София – Варна, в района на ловешкото село Малиново, на около 2 км от бензиностанция, намираща се в посока Варна.

Катастрофирали са два насрещнодвижещи се леки автомобила.

Пострадала е 34-годишната жена, шофирала единия автомобил. Жената е откарана в болница, като към момента няма данни за състоянието ѝ, посочиха от областната полиция.

