34-годишна жена пострада в катастрофа на пътя София - Варна край Малиново

10.08.2025 / 20:35 0

Снимка: Булфото

Затворена за движение е едната лента на главния път София – Варна в посока Варна заради катастрофа, съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Ловеч.

В 18:05 ч. е постъпил сигнал за пътен инцидент на главния път София – Варна, в района на ловешкото село Малиново, на около 2 км от бензиностанция, намираща се в посока Варна. 

Катастрофирали са два насрещнодвижещи се леки автомобила. 

Пострадала е 34-годишната жена, шофирала единия автомобил. Жената е откарана в болница, като към момента няма данни за състоянието ѝ, посочиха от областната полиция.

 

