34 пожара са потушени през изминалото денонощие
Снимка: Булфото
Общо 34 пожара са потушени в страната през последното денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта си.
Пожарникарите са реагирали на 65 сигнала за произшествия.
С преки материални щети са възникнали 10 пожара, без нанесени материални са 24 пожара, извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции, посочва БТА.
Лъжливите повиквания са две.
При пожарите няма загинали и пострадали.
