34 пожара са потушени през изминалото денонощие

Снимка: Булфото

Общо 34 пожара са потушени в страната през последното денонощие, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на сайта си.

Пожарникарите са реагирали на 65 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 10 пожара, без нанесени материални са 24 пожара, извършени са 29 спасителни дейности и помощни операции, посочва БТА.

Лъжливите повиквания са две.

При пожарите няма загинали и пострадали.

