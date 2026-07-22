35-годишна българка загина след нападение с нож от иранец в Нюрнберг

Пиксабей

35-годишна служителка в игрална зала е била убита при нападение с нож в близост до централната жп гара на Нюрнберг. Германската полиция е арестувала 45-годишен иранец, който е заподозрян за нападението, а срещу него вече е издадена заповед за задържането му.

Според първоначалната информация обстоятелствата около престъплението все още не са напълно изяснени. Разследващите смятат, че преди нападението е възникнал спор между клиента на игралната зала и служителката, пише br24.de, предаде бТВ.

Медиците не успели да спасят пострадалата

Според polizei.bayern.de нападението е станало на 19 юли, неделя. Около 11:15 ч. полицията получила сигнал от очевидец. Говорител на полицията съобщи, че пристигналите на място служители са открили 45-годишния ирански гражданин, въоръжен с нож. Той е бил обезвреден и задържан.

Вътре в игралната зала полицаите открили 35-годишната служителка – българска гражданка, с тежки наранявания. Въпреки незабавно започнатите реанимационни действия от екипите на спешна помощ, жената е починала на място.

Разследването продължава

По данни на полицията заподозреният е бил клиент на игралната зала. Мотивът за нападението и точната последователност на събитията все още не са установени.

Разследващите работят по версията, че между клиента и служителката е избухнал спор, прераснал в насилие.

На мястото са извършили оглед служители на отдела за разследване на убийства в Нюрнберг и криминалисти от съдебно-техническата служба. Разследването продължава, като полицията изяснява точните обстоятелства около нападението.

Редактор "Екип на Петел",

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