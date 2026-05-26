35-годишна майка на две деца се бори с онкологично заболяване

Снимка Община Ямбол

35-годишната Камелия Борисова - майка на две деца, се нуждае от спешно лечение в чужбина, тъй като страда от онкологично заболяване. От съпричастност Община Ямбол организира благотворителен концерт. Той ще се проведе на 26 май от 19:00 часа, пише nova.bg.

Събитието ще събере на една сцена музиканти, танцови формации и млади изпълнители от града, обединени около каузата да се съберат средства за животоспасяваща терапия. Лечението на Камелия трябва да се осъществи в специализирана клиника в Турция, но необходимата сума е непосилна за семейството ѝ.

Организаторите призовават жителите и гостите на града да се включат в инициативата, като подчертават, че всяка помощ е важна и доближава Камелия до необходимото лечение и шанс да остане до децата си.

Организаторите изразяват благодарност към всички участници и доброволци, които подкрепят каузата безвъзмездно.

Всеки желаещ може да направи дарение и по банков път:

Камелия Борисова Борисова

IBAN: BG34 IABG 7094 1401 6323 01

BIC: IABGBGSF

Валута: EUR

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!