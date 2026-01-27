35 сантиметра е новият сняг в Пирин, има опасност от спонтанни лавини над Банско

Пиксабей

35 сантиметра е новият сняг на 2500 метра надморска височина в Пирин планина, силно навят, на места дебелината на снега достига до около 50-60 сантиметра.

Експертите от Avalanche Булгария, които следят обстановката в Пирин над Банско, предупреждават за снежни дъски и акумулации на всички изложения в Алпийски и Преходен пояси. Много вероятни са лавини тип дъска, както и спонтанни лавини, предаде БГНЕС.

Експертите предупреждават за особено опасни условия при движение по долините, с акцент върху участъка между хижите Бъндерица и Вихрен, където висока влажност и намалена видимост допълнително усложняват обстановката.

За днешния 27 януари е определена лавинна опасност степен 4 в Алпийския пояс, степен 3 в Преходния и степен 2 в Горския пояс, като тенденцията за запазване на тези нива остава до 16:30 часа.

Според актуалната метеорологична прогноза, времето в страната ще е динамично и студено, с валежи и значителни промени в температурите. Жълт код за значителни валежи е в сила за 11 области - София, София-град, Видин, Монтана, Враца, Кърджали, Смолян, Пазарджик, Благоевград, Кюстендил и Перник.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!