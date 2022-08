35 тона хуманитарна помощ за украинци пристига на летища София

Булфото

Помощта е първи етап от проекта "Ръце през небето"

На 15 август на ВИП Терминала на летище София председателят на Българския Червен кръст акад. Христо Григоров ще приеме пратка от 35 тона хуманитарна помощ от Великобритания, предназначена за пострадалите от конфликта в Украйна, предаде Нова.

Помощта е първи етап от проекта "Ръце през небето" (Hands Across the Skies - HAS), който е иницииран от 6-годишната Мадисън Мани-Бейкър и нейния баща Марк Бейкър, а партньори в начинанието са БЧК, Фондация „За доброто“ и Асоциацията на българската авиационна индустрия.

На местно ниво „Ръце през небето“ се представлява председателя на Асоциацията на българската авиационна индустрия и директор на HAS за България Тодор Иванджиков и от Лидия Мартин, директор „Хуманитарна помощ“, HAS.

Представители на изпълнителната власт, бизнеса и деца са поканени да посрещнат Мадисън и нейните приятели.

