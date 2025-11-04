35 тона месо без документи са открити в София

Снимки: МВР

Десетки тонове месо без документи и с неясен произход са открити в София. Акцията на СДВР, НАП и БАБХ под ръководството и надзора на СГП бе предприета днес във връзка със сигнал за данъчни измами, съобщава МВР. Установено е, че дружество, стопанисващо цех за преработка на месо, стопанисва и две складови помещения.

В трите помещение се извършват проверки, като в цеха са открити налични близо 9 тона месо, за което не са предоставени необходимите документи, не е ясен и произходът му. В единия от складовете в квартал „Слатина“ месото, намерено към момента, е 26 тона. Количеството в другия е в процес на установяване, съобщи на брифинг директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов. Помещенията са запечатани и няма опасност до изясняването на произхода му месото да бъде разпространено в търговската мрежа, поясни прокурор Десислава Петрова от СГП.

Действията на колегите са предприети във връзка със сигнал в СДВР. В хода на съвместните дейности с НАП и БАБХ в търговските обекти се извършват проверки на данни за евентуални данъчни престъпления, като последващи действия предстоят и утре. В процеса на работа днес служителите на БАБХ установиха нередности при съхраняването и транжирането на месото, въз основа на което цехът, ще бъде запечатан до привеждането му в състояние за извършване на този тип дейност.

Двата огромни склада на територията на столична борса също ще бъдат запечатани. Очакваме в близките дни със съдействието на двете институции да получим наличната документация, за да можем в цялост да докладваме документите в СГП, допълни Николов и добави, че към момента няма задържани, тъй като все още не е установена с точност ролята и евентуалната съпричастност на собственика към проверяваните конкретни престъпления.

В хода на извършените процесуално-следствени действия количеството месо бе конкретизирано и към момента то е общо над 70 тона – в цеха и в двата склада.

