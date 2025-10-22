36 786 джигити засекли камерите по пътищата у нас

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

36 786 са колите, чийто шофьори са превишили скоростта, от началото на засичането с камери по пътищата у нас. Това съобщиха по Нова телевизия.

Пред камерите на медията обаче участници в движението коментират, че не виждат никаква промяна при поведението на българските водачи.

Масово шофьорите не се страхуват, става ясно от анкетираните хора.

