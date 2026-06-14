36 години по-късно песента на победата отново засвири с тоновете на шотландската гайда

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Гайдарите пренаписаха футболната си история.

Шотландия записа първа победа на световни футболни финали от 1990 г. насам! Това стана факт, след като "гайдарите" спечелиха първия си мач от Мондиал 2026 срещу бойкия отбор на Хаити с минималното 1:0, а единственото попадение в срещата реализира Джон Макгин (28') през първото полувреме.

Така те подобаващо отпразнуваха завръщането си на Световното първенство, тъй като настоящият Мондиал е първи за тях през XXI век, а последно се изявяваха на Мондиал 1998 във Франция, където завършиха на последно място в своята група с една точка.

Този двубой бе от срещите в груповата фаза, които се играят на територията на САЩ, където ще бъде изнесена и най-голямата тежест от шампионата на планетата. Домакин на мача е "Жилет Стейдиъм" във Фоксбъро, щата Масачузетс, пише Спортал.бг.

Освен всичко шотландците успяха да оглавят класирането в своята група "С", след като за първи път постигнаха победа на световни футболни финали в ерата на "трите точки".

До момента последният им успех бе на Мондиал 1990 срещу Швеция с 2:1, когато все още се присъждаха по два пункта.

Редактор "Екип на Петел",

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