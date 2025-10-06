36-годишен обра за часове фризьорски салон и гараж в центъра на Варна

Пиксабей

В петък, полицаи на Първо РУ установили и задържали 36-годишен жител на село Вокил - известен на МВР и вече осъждан, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР-Варна. Причината за задържането му са подадените три часа по-рано два сигнала за взломни кражби.

В единият случай е бил разбит фризьорски салон, от който са изчезнали коафьорска техника и уреди, а в другия - от гараж са задигнати куфарче с инструменти, бутилка уиски и стойка за телевизор.

Бързите оперативно-издирвателни действия на служителите на реда довели до залавяне на посегателя. Мъжът е задържан за срок до 24 часа и по случаите са образувани досъдебни производства.

