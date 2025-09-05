36 влака са спрени заради липса на вагони

Снимка: Пиксабей

Около 36-37 вагона не достигат за покриването на графика на движението на влаковете. А до края на годината броят им ще е 70. Това обяви транспортният министър Гроздан Караджов по време на днешния парламентарен блицконтрол.

Той отговори на въпрос на депутата Павлин Найденов от АПС, който посочи, че за последните няколко месеца са обявени поръчки за 3-4 млрд. лева за закупуването на мотриси и инвестиции в трасета и попита как ще се подобри железопътният транспорт у нас, съобщава БНТ.

Договорът за обществена пътническа услуга за 1,4 млрд. лв. всъщност е за 12 години. Той е на практика равен на онази субсидия, която и към днешна дата плащаме на „БДЖ-Пътнически превози“, умножен по 12“, обясни Караджов и подчерта, че ако искаме да има железопътен транспорт на достъпни цени, държавата трябва да субсидира тази дейност.

Министър Караджов отбеляза, че настоящият подвижен състав е на изключително лошо равнище.

“Имаме влакове, които са над 40-годишни. В обикновена ситуация тези вагони не би трябвало да се движат, но въпреки това им се правят ремонти. Поддържат се в движение поради простата причина, че няма вагони“, изтъкна той.

Министър Караджов каза още, че заради липса на вагони са спрени над 36 влака в три региона на България, за да могат мотрисите от тях да се преместят към онези дестинации, където през лятото има по-интензивно движение,

Той посочи, че има обявени поръчки, но те ще се реализират евентуално след около три-четири години.

Министър Караджов каза още, че се работи за подобряването на жп транспорта.

