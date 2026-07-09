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37 души пострадаха при 30 тежки катастрофи у нас през изминалото денонощие

09.07.2026 / 09:39 0

Пиксабей

През изминалото денонощие в страната са станали 30 тежки пътнотранспортни произшествия с 37 пострадали, няма загинали, съобщава на сайта си МВР.

В София е имало 32 леки катастрофи и една тежка, един човек е ранен при тях.

От началото на юли в страната са станали 177 пътни инцидента, при които са загинали деветима, а 214 са ранени, предаде БТА. 

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