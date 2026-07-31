37 души са ранени при пътнотранспортни произшествия в страната за денонощие

Снимка: Пиксабей

Трийсет и седем души са ранени при станалите 25 тежки пътнотранспортни произшествия (ПТП) в страната през изминалото денонощие, съобщават от МВР.

В София са регистрирани две тежки и 23 леки ПТП, пострадали са трима души, посочва БТА.

От началото на месеца загиналите при катастрофи са 52-ма, а от началото на годината – 270. Ранените са съответно 906 и 4667.

Редактор "Екип на Петел",

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