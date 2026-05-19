37-годишен мъж уби шестима души и се самоуби в Турция

Снимка Пиксабей

Голяма трагедия в турски град.

Мащабната полицейска операция за издирването на мъж, убил шестима души в Южна Турция, приключи рано тази сутрин, след като заподозреният се самоуби, той беше обграден от полицията, съобщи агенция IHA.

37-годишният мъж избягал в гориста местност край Тарсус, между южните градове Мерсин и Адана, след като открил огън и убил шестима души, а други осем били ранени.

Нападателят първо е убил бившата си съпруга, след което започнал кървавата си атака.

Според агенциите DHA и IHA той нахлул в ресторант, където застрелял собственика и служител, след което продължил бягството си и убил още двама мъже - овчар и шофьор на камион на бензиностанция.

Самоличността на шестата жертва не беше уточнена.

След нападението полицията започнала мащабно издирване с участието на хеликоптери. Рано днес силите на реда открили заподозрения в къща на около 10 километра от мястото на първата стрелба.

По данни на IHA мъжът се е прострелял, за да избегне арест.

От болничното си легло раненият в крака служител на ресторанта Мехмет Хан Топал разказа, че нападателят влязъл, без да каже дума.

„Помислихме, че вади телефона си, но той извади пистолет. Сведох се надолу. После стреля по мен“, каза Топал.

Нападателят е имал „многократни хоспитализации заради зависимост към забранени вещества и различни психиатрични диагнози.

Трагедията идва месец след две нападения с огнестрелно оръжие, извършени от тийнейджъри в Турция, при които бяха ранени 16 души, а при втория случай загинаха 10 души, повечето ученици.

Според турска неправителствена организация в страната има десетки милиони огнестрелни оръжия, повечето от които се държат незаконно, пише btvnovinite.bg.

