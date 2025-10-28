37-годишна лекарка е открита мъртва в стаята за дежурни, след изкарана нощна смяна

Кадър Youtube

Лекарка бе намерена мъртва тази сутрин от свой колега в стаята за дежурните в болницата, в която работи в Румъния, съобщава румънската ProTV.

37-годишната Щефания Сабо е била специалист по обща хирургия. Тя е започнала смяната си в понеделник вечерта и е трябвало да напусне дежурството си в 8:00 ч. сутринта. След консултации с няколко пациенти, лекарката се оттегля в кабинет в спешното отделение, където обикновено си почива. Към сутринта алармата на телефона на Щефания звъни настойчиво и неин колега влиза, за да види какво се случва. За съжаление, той я намира безжизнена, съобщава bTV.

Веднага е бил подаден сигнал до полицията и до Териториалната инспекция по труда, които проучват обстоятелствата около смъртния случай.

Криминалистите са запечатали стаята, където е бил намерен лекарят, и са взели проби. Контейнери от лекарства и медицински отпадъци са иззети и ще бъдат анализирани.

Тъй като смъртта на Стефания е подозрителна, разследващите разглеждат няколко хипотези. Правоохранителните органи разследват дали лекарят е имал здравословни проблеми и е бил подложен на някакво лечение, но също така и дали смъртта е могла да настъпи поради професионален стрес.

„Имаше ситуации, в които я виждах просто изтощена, молех я да се прибере, за да се погрижи за здравето си, а тя казваше „не“, оставам тук, защото имам работа“, каза Грациела Константин, синдикален лидер на Санитас Бузъу.

Щефания Сабо е давала най-малко седем дежурства месечно, наред с работата в отделението и административната работа, посочва телевизията.

Вчера Сабо участва в публична проява на болницата, където бе открито ново отделение и тя говори пред медиите.

Работела е в Окръжната болница в Бузъу от 2020 г., а преди това - в болницата за спешна помощ „Флоряска“ в Букурещ.

„Не знаем причините, поради които се е стигнало до тази ситуация. Вчера нещата и поведението ѝ бяха нормални", заяви мениджърът на болницата в Бузъу Сорин Патрашку, цитиран от информационния сайт Нюз.ро.

Последният преглед, който е направила доктор Сабо, е бил около полунощ, след което се е оттеглила в стаята за дежурните.

„Какво се е случило след това не знаем и нямаме данни към момента. Не мисля, че става дума за необмислена постъпка. Лекарите живеят трудно, с умора и с постоянно усилие в грижа за пациентите“, посочи мениджърът.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!