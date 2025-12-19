370 варненци вече ползват иновативни здравно-социални услуги в дома си

Снимки Община Варна

От началото на годината Община Варна предоставя почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за хора с увреждания и възрастни граждани в невъзможност за самообслужване по проект „Иновативни здравно-социални услуги в домашна среда в община Варна“, финансиран по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021–2027 г.

Към момента в проекта са включени 370 лица, нуждаещи се от подкрепа чрез интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда. Те включват дейности за посрещане на ежедневните нужди на потребителите - хранене и приготвяне на храна, преобличане и поддържане на лична хигиена, чистотата на жилището, доставка и дозиране на лекарства, и др. Услугата се предоставя за срок от 24 месеца, а общата стойност на проекта възлиза на 4,41 млн. лв.

По повод коледните и новогодишните празници потребителите по проекта получиха дарение от Българската хранителна банка. Благодарение на подкрепата бяха осигурени сладки изкушения, които донесоха празнично настроение, внимание и грижа на самотни и уязвими възрастни хора.

Екипът по проекта изразява благодарност към Българската хранителна банка и всички дарители, които с жеста си показаха, че грижата за възрастните хора е споделена отговорност.

Редактор "Екип на Петел"

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!