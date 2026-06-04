38 пожара са ликвидирани през изминалото денонощие в страната
Пиксабей
През изминалото денонощие в България са изгасени 38 пожара, няма пострадали граждани, съобщиха от Главната дирекция на МВР „Пожарна безопасност и защита на населението” във връзка с оперативната обстановка към 6:00 ч. Екипите на пожарната се реагирали на 162 сигнала за произшествия.
С преки материални щети са възникнали 19 пожара, осем от които са били в жилищни сгради, пет – в транспортни средства, два – в съоръжения на открито. Без нанесени материални щети са възникнали 19 пожара, от които един – в сухи треви, горска постеля и храсти, 12 – в отпадъци, един – в готварски уреди и комини.
Извършени са 112 спасителни дейности и помощни операции, от които четири са били при катастрофи в транспортни средства, две – при битови или промишлени инциденти, 105 – техническа помощ и др.
Регистрирани са и 12 лъжливи повиквания, предава БТА.
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