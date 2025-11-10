3800 лева заплата за полезна работа в България, но няма желаещи

У нас все по-малко млади хора работят професиите "шлосер" и "стругар" през последните години. Така тези професии се превръщат в едни от най-дефицитните на пазара.

Ангел Арнаудов работи в машиностроенето повече от 17 години. Той е оператор на струг с цифрово програмно управление. Забелязва, че все по-малко млади хора навлизат в професията.

"Последните години се загуби интерес или самите училища не предлагат достатъчно кадри в тази професия. Младите сякаш са ориентирани вече към други по-модерни професии. Струговане, фрезоване им се струва някак много остаряло", каза пред БНТ Ангел Арнаудов.

Според бизнеса винаги е имало недостиг на инженери и средни специалисти.

"Това, което виждаме във момента е, че имаме голям недостиг на шлосери, стругари. В повечето предприятия, които аз консултирам, има недостиг и въобще няма такива хора. Най-често има един двама специалисти, които са или в пенсионна възраст, или вече я наближават. Младите и въобще българите са изключително интелигентни и това, което те искат, е да бъдат в крак със западните държави. Това, което виждаме е, че всички минават към дигиталната сфера", коментира Мариян Генчев, бизнес консултант.

Според образователното министерство в професионалните гимназии и обединените училища се обучават 300 младежи по професия "шлосер" и едва 28 по професия "стругар".

Данните на Националната агенция за професионално образование и обучение сочат, че през тази година своите дипломи за шлосери са взели общо 64 души, а за стругари 68.

"Има усилие за развитието на дуалната форма на обучение, но има и много съпротива по места. Това залитане към езиковото обучение всъщност вреди на младите хора, защото езици трябва да учат всички, но трябва да имат и професия", заяви Васил Велев, председател на Общото събрание на АИКБ.

Експертите посочват и как според тях може да се реши проблемът.

"В световен мащаб има две решения - вкарване на хора от не толкова развити страни и роботизиране. Това, което виждаме, е роботиката навлиза все повече и виждаме роботи, които вече могат да заменят един служител и се изплащат две до три години", каза Мариян Генчев, бизнес консултатнт.

А според Ангел, за да се привлекат млади хора, трябва на първо място интерес и любопитство към професията.

Заплатата на стругар в България варира значително в зависимост от няколко ключови фактора като опит, региона, типа струг (конвенционален или CNC) и конкретния работодател.

Въз основа на данните от проучвания и обяви за работа, ето обща представа за очакваните заплати (нетни/чисти):

💰 Общи Нетни (Чисти) Заплати за Стругари в България

Обяви за работа: Често срещаните оферти за работа варират, като в някои обяви се посочват заплати:

2000 лв. – 2800 лв. нето за квалифицирани стругари.

2700 лв. – 2800 лв. нето за позиция "Стругар (редовна смяна)" в определени региони.

В някои по-стари статии се споменава, че стартова заплата може да бъде около 2800 лв.

💻 Стругари и Оператори на CNC Машини

Заплатите за CNC оператори / стругари обикновено са по-високи поради нуждата от по-специализирани умения.

Обяви за CNC оператори/стругари в София често варират от 1800 лв. до 3000+ лв. нето или еквивалент в бруто.

Някои обяви за CNC оператори/настройчици в големите градове предлагат възнаграждение до 3400 лв. - 3800 лв. бруто (преди данъци).

🌍 Фактори, които влияят на заплатата:

Опит и Квалификация: Стругари с дълъг опит, умения за настройка или работа със специализирани CNC машини получават значително по-високо възнаграждение.

Регион: Заплатите в големите индустриални центрове и столицата (София, Пловдив, Варна, Стара Загора) обикновено са по-високи.

Тип Машина: Работата на CNC машини обикновено е по-добре платена от тази на конвенционалните стругове.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!