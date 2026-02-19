39 членове на култ извършват масово самоубийство, приемайки фенобарбитал - веществото, открито в кръвта на Калушев

снимка: Фейсбук

След разтърсващите случаи на Петрохан и Околчица с намерените тела, членове на организация, която е имала вероятни сектански основи, стана ясно, че у едно от телата е намерено упойващо вещество. Вчера на брифинг МВР потвърдиха една от версиите за убийство и самоубийство. В кръвта на Ивайло Калушев - лидерът на организацията, е намерен фенобарбитал.

Фенобарбиталът е стар барбитурат, използван от 1910-те години насам. Заради силното му седативно и потенциално смъртоносно действие при предозиране той понякога е бил използван в масови или ритуални самоубийства, макар такива случаи да са редки и свързани главно с религиозни култове или екстремни групи, предаде бТВ.

През 1997 г. 39 членове на култа извършват масово самоубийство в Ранчо Санта Фе, Калифорния. Те приемат смес от фенобарбитал, алкохол и храна (често се споменава ябълково пюре), след което поставят найлонови торбички върху главите си, за да се ускори настъпването на смъртта. Мотивът е бил „преход“ към по-висше духовно ниво, свързан с кометата Hale–Bopp. Това е най-документираният ритуален случай с фенобарбитал.

През 70-те и 80-те години отделни групи и секти са използвали барбитурати в ритуални или масови самоубийства, макар не винаги конкретно фенобарбитал.

Барбитуратите са били сравнително достъпни в миналото, което ги прави предпочитан метод в някои култови практики.

Самоубийството е извършено организирано в три последователни групи, за да може следващите да подредят телата на предишните.

„Този човек е имал някакви вътрешни съпротиви. И за да може да пребори това напрежение, тревога и безпокойство от факта, че ще извърши това действие, той е взел успокоително средство". Така коментира в "Тази сутрин" психиатърът д-р Веселин Герев. По думите му това може да означава, че извършителят доста време се е колебал да го направи ли, или да не го направи.

В съвременната медицина фенобарбиталът е неселективен депресант на централната нервна система, който се използва предимно като успокояващо хипнотично средство, а също и като антиконвулсант в субхипнотични дози, помага при епилепсия.

