39 населени места у нас са без ток

39 населени места у нас в момента са без ток, съобщи главен комисар Александър Джартов, директор на главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

По думите му няма усложняване на обстановката, няма критични точки, които да представляват опасност за населението и не се налага евакуация на хора, предаде БНР.

"За това денонощие имаме 58 сигнала за произшествия. 24 са свързани с метеорологичните условия. От тези 24 сигнала, 23 са за паднали дървета и клони. Едно отводняване имахме. Неофициална информация имаме за залети територии на територията на село Лозенец и на курортен комплекс Нестинарка. На Нестинарка водите са се оттеглили. В Лозенец имаме само 1 обект - хотелски комплекс, чиято дворна площ и басейн са залети с вода. Ще започнат действия по отводняване, след като бъде преустановен притокът. Няма опасност за хора", заяви Джартов.

