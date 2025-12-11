Снимка: Булфото, архив

Общо 39 пожара са били потушени през последното денонощие, няма пострадали хора, съобщиха от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН) – МВР, на сайта на ведомството.

Пожарникарите са реагирали на 68 сигнала за произшествия. Информацията е актуална към 6:00 ч. тази сутрин.

С преки материални щети са възникнали 12 пожара, от които четири – в жилищни сгради, седем – в транспортни средства, предава БТА.

Без нанесени материални щети са възникнали 27 пожара, от които един – в сухи треви, горска постеля и храсти, 14 – в отпадъци, пет – в готварски уреди и комини.

Извършени са 20 спасителни дейности и помощни операции, от които три при катастрофи в транспортни средства и 17 – като техническа помощ.

Регистрирани са и девет лъжливи повиквания.

