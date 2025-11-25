Пиксабей

Общо 39 пожара са потушени в страната през изминалото денонощие, съобщиха на сайта си от Главната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“. При пожарите няма загинали и пострадали.

Пожарникарите са реагирали на 79 сигнала за произшествия.

С преки материални щети са възникнали 17 пожара, от които осем в жилищни сгради, шест в транспортни средства и един в съоръжения на открито. Без нанесени материални щети са възникнали 22 пожара, от които един в сухи треви, горска постеля и храсти, 14 в отпадъци, шест - в готварски уреди и комини.

Извършени са 35 спасителни дейности и помощни операции, от които четири при катастрофи в транспортни средства.

Регистрирани са пет лъжливи повиквания, предаде БТА.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!