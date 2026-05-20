3957 зрелостници от област Варна се явяват на матура по БЕЛ

20.05.2026 / 08:05 0

Булфото

3957 ученици са подали заявления да се явят на държавния зрелостен изпит по български език и литература днес, 20 май, в област Варна. Той е задължителен за всички 12-окласници и започва в 8.30 часа, обясни д-р Ирена Радева, началник на Регионалното управление на образованието във Варна.

Държавният зрелостен изпит ще се проведе в над 60 училищни сгради във всички общини на област Варна. От тази година няма да е задължително учениците да носят на хартия служебната си бележка, достатъчно е тя да бъде показана на електронно устройство, предава Радио Варна.

На матурата на 22 май ще се явят повече на брой ученици - 2291 младежи, а на ДЗИ по профилиращ предмет в област Варна ще се явят 1590.

В периода 26-29 май предстоят държавните зрелостни изпити по желание. Близо 200 ученици ще се явят на тези допълнителни изпити във връзка с кандидатстването им в университетите.

Има увеличение на желаещите да се явят на матура по математика заради изискването за прием в част от университетите с икономическа и техническа насоченост.

В 6.00 часа днес в просветното министерство ще бъде генериран изпитният вариант за матурата. За петък е насрочена втората задължителна матура по профилиращ предмет, или за придобиване на професионална квалификация за учениците от професионалните гимназии.

Резултатите от изпитите ще бъдат обявени до 11 юни.

