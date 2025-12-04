4 декември 1998 г. - Сглобяването на Международната космическа станция започва

Снимка Pixabay

4 декември 1998 г. Първите шестима астронавти излитат с космическата совалка „Ендевър“, за да скачат т.нар. Unity модул към Заря – функционален товарен блок, първият изстрелян модул на Международната космическа станция (МКС).

До 4 декември 2008 24 от общо 32 модула са скачени. МКС е завършена към края на 2011 година с изключение на руския сегмент. Очаква се да функционира поне до 2020 година.

МКС е съвместен проект между NASA, Федералната космическа агенция на Русия, Японската агенция за аерокосмически изследвания (JAXA), Канадската космическа агенция (CSA/ASC) и Европейската космическа агенция (ЕКА). Тя е на ниска околоземна орбита и може да бъде видяна от Земята с невъоръжено око. Височината й варира от 319,6 км до 346,9 км над повърхността на планетата. Станцията се движи със средна скорост около 27 743,8 км/ч, извършвайки 15,7 орбити на ден.

Какво още се е случило на днешната дата?

Събития

• 1533 г. — Иван Грозни става велик княз на Московското княжество.

• 1639 г. — Йеремия Хорокс и Уилям Крабтрий за първи път наблюдават пасаж на Венера.

• 1808 г. — Наполеон Бонапарт забранява папската институция Светата инквизиция на територията на Испания.

• 1864 г. — В Румъния е забранено на евреите да изучават и практикуват юридидически науки.

• 1887 г. — Основан е шведски футболен отбор Йоргрюте ИС.

• 1904 г. — В София с подкрепата на Иван Шишманов (тогава министър) е открито първото музикално училище в България, което през 1913 г. става държавно, а през 1921 г. е преобразувано на музикална академия.

• 1908 г. — В София е открит първият киносалон в България, втори в Европа.

• 1941 г. — Втората световна война: Във Великобритания е направена гражданска мобилизация на неомъжените жени от 20 до 30 годишна възраст за служба в полицията и пожарната охрана.

• 1947 г. — 6 Велико народно събрание приема Конституция на Народна република България, известна като Димитровска конституция.

• 1948 г. — Китайският пътнически кораб Киянг попада на мина от Втората световна война и потъва — загиват 2750 пътници и членове на екипажа.

• 1949 г. — Територията на континентален Китай е поставена окончателно под комунистически контрол от верните на Мао Дзедун войски.

• 1958 г. — Дахомей и Бряг на слоновата кост стават автономни държави в рамките на Френската общност.

• 1963 г. — Пленумът на ЦК на БКП изпраща писмо до Хрушчов, в което НРБ обещава сближаване със СССР.

• 1971 г. — Индийската армия навлиза в Източен Бенгал, което по-късно довежда до откъсването му от Пакистан и създаването на държавата Бангладеш.

• 1976 г. — Жан-Бедел Бокаса обявява републиканско управление в Централната Африканска империя (сега ЦАР), година по-късно възстановява монархията и се обявява за император Бокаса I.

• 1980 г. — Обявен е разпадът на британската рок-група Led Zeppelin

• 1991 г. — Египетският политик Бутрос Бутрос-Гали е избран за генерален секретар на ООН.

• 2002 г. — Състои се първият полет на самолет от новата държавна авиокомпания България Ер, създадена след фалита на националния превозвач БГА Балкан.

