4 февруари - Световен ден за борба с рака

На днешния 4 февруари отбелязваме Световния ден за борба рака.

Само през 2009 година 262 хиляди българи са страдали от някаква форма на онкологично заболяване. През 2018 г. бройката достига до 350 000, показват данните на Националния център по обществено здраве и анализи, който единствен води статистика на раково болните.

Над 30 000 са новооткритите случаи годишно. Най-често става въпрос за рак на белия дроб, гърдата, простатата и дебелото черво.

Тъжната статистика показва, че само 10% от хората разбират, че имат рак, когато той може да се излекува напълно. Според водещите специалисти основната причина за това е, че у нас не се прави адекватна профилактика.

Онкологичните заболявания се откриват в начален стадий в 50% от случаите. Според водещите онколози у нас няма адекватна програма нито за наблюдение на този вид заболявания, нито за тяхната профилактика.

През последната година са засечени 4000 нови случая само на болни от рак на гърдата. Същата е и тенденцията при хората с онкологично заболяване на белите дробове, дебелото черво и панкреаса.

Като основен рисков фактор, особено при белодробните онкологични заболявания, специалистите посочват тютюнопушенето. Всяка година от този вид рак заболяват 4000 души, същият е и броят на смъртните случаи.

