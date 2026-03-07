4 фирми се борят за проект на новата подземна улица в Шумен
Снимка: Община Шумен
Четири фирми подадоха оферти за участие в процедурата за проектиране на подземен паркинг и двупосочна улица в пространството под пл. „Освобождение” в Шумен.
Обществената поръчка е с прогнозна цена 166 170 евро без ДДС.
Документи са подали три проектантски бюра от София и едно от Варна.
Победителят в конкурса ще има 30 календарни дни за изготвяне на проект за изменение на подробен устройствен план и още 90 дни за писане на инвестиционния проект до фаза „Технически проект“ с количествено-стойностни сметки, предаде Шум бг.
Първо трябва да се направи анализ на настоящата ситуация. При проектирането трябва се получат официални съгласувателни писма и разрешителни от всички държавни институции и експлоатационни инстанции. Спечелилият участник трябва да направи пълно архитектурно заснемане и конструктивно обследване на съществуващата подземна инфраструктура.
Идеята на кметството в Шумен е под пл. „Освобождение“ да се построи подземната улица, която да свърже бул. „Славянски“ при Военния клуб с улиците „Васил Левски“ и „Цар Освободител“, както и да се обособят подземни паркоместа.
Засега не е ясно откъде Общината ще търси средства за реализиране на плана.
