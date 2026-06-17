4 г. след потопа в Каравелово: Докато се чакат пари за щетите, доброволци запретнаха ръкави

кадър: БНТ

Четири години след големите наводнения в Карловско пораженията все още не са напълно отстранени. Неремонтирани остават улици, мостове и дори речни корита, както и обществени сгради. За тях има съгласувани проекти и избрани изпълнители, но все още се чака финансиране в размер на по-малко от 8 млн. евро.

Екип на БНТ посети едно от засегнатите села – Каравелово, където местни доброволци решиха да не чакат повече и със собствен труд обновяват сградата на своето читалище.

На 2 септември 2022 г. водното бедствие удари село Каравелово. Десетки домове, инфраструктура и движимо имущество бяха наводнени или разрушени от наноси и дървета. Една от най-сериозно пострадалите сгради беше читалището. Първоначално е ремонтирана концертната зала, където водата достигала 10 см над сцената. Средствата свършили и ремонтът спрял. Сега местни доброволци с помощта на дарители обновяват етаж по етаж.

Ани Димитрова Иванова – председател на Народно читалище „Пробуждане“ 2024, село Каравелово: Село Каравелово дълги години нямаше реално функциониращо читалище и донякъде самото наводнение и този кризисен момент, който ни се случи, мотивира местната общност да възстановим духовния център, духовното огнище на село Каравелово.

Вече имат готова репетиционна, в която се събират самодейните състави. Преди дни обаче част от покрива над сцената паднал, а голямото предизвикателство тепърва предстои.

Ани Димитрова Иванова – председател на Народно читалище „Пробуждане“ 2024, село Каравелово: "Това е пускането на библиотеката на 1 юли и откриване на един център за занаяти, който сме го кръстили „Дом на занаятите“, където всички деца ще могат да работят и да се обучават по такива традиционни български занаяти като тъкане, плъстене, дърворезба и други."

За да работи библиотеката целогодишно обаче, трябва климатик. Затова от читалището се надяват на подкрепа.

Стела Михова – библиотекар: Климатикът ни е важен. Сградата по принцип лятно време е добре, но зимата ще ни е проблем, а пък без климатик няма как. Нямам търпение да стане библиотека, да се подредят книгите и да почнат да идват хора.

Учителката по френски Бистра Георгиева води обучение по тъкане и плетене на дантели като доброволец.

Бистра Георгиева – доброволец към сдружение „Любен Каравелов“, с. Каравелово: За първи юли се надяваме горе залата да е готова, да сме я подредили и да започнем ежедневно от понеделник до петък занимания. Искаме да помогнем на родителите, докато са на работа, децата да не са само пред компютъра и пред телефона, а да имат алтернатива. Когато сме тук в читалището, ние организираме и с библиотекарката, и с други доброволци забавни игри на двора.

Само на метри от читалището, за което сега се грижат доброволците, е домът на възрастната Райна Монева. Жената всеки ден си припомня бедствието.

Райна Монева: "Двата дувара, долният и горният дувар, ги нямаше. Пералня, хладилници, фризер, всичко. Всичката ми покъщнина, всичко замина."

Райна е получила като помощ бяла техника и 5000 лв., но разходите ѝ за ремонти били многократно по-големи. Все още има за довършване.

"Три прозореца имам да сменям на хола. Ей толкова ми е останало на стопанската ми сграда да иде до тавана плесента."

В Каравелово с помощ от държавата са възстановени два моста и е изградено речно корито. Все още обаче три улици, отнесени от водата, чакат ремонт. Финансирането за едната вече е налично и работата може да започне следващия месец. Но за другите, както и за недовършени обекти в Слатина, Богдан и Карлово, за пореден път се прави искане към междуведомствената комисия.

Емил Кабаиванов, кмет на община Карлово: Имах среща с част от народните представители от 17-и многомандатен район, също ги запознах с проблема, че очакваме вече четвърта година да приключим и се надявам с общи усилия да убедим Междуведомствената комисия да ни финансира, защото имаме избрани изпълнители, съгласувани проекти, всичко готово. Ако получим парите днес, може в рамките на няколко месеца да приключим вече с всички обекти.

По сметките на общината нужните средства са 7, 750 млн. евро.

Редактор "Екип на Петел",

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