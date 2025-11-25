4 години война с 2,5 милиона избити: Войната в Украйна вече е в топ 10 на най-дългите и кръвопролитни войни от 1900 година насам

Кадър БТВ

Не знаем какви са точно редакциите, имаме представа с кое Украйна се съгласява или може условно да приеме, кое категорично не може да приеме“. Това коментира в „Тази сутрин“ Йордан Божилов, председател на Софийския форум за сигурност и бивш зам.-министър на отбраната, след като стана ясно, че са направени значителни промени в документа за прекратяване на войната. Планът вече съдържа 19, а не 28 точки.

„Ние ще видим много различни документи, които се пускат, изтичат по някакъв начин. Това е елемент на преговорния процес - опит от едната, от другата или от третата страна да се повлияе“, посочи Йордан Божилов.

„Отсега може да се каже какъв е резултатът. Резултатът е, че Русия отхвърля абсолютно всичко европейско и там се води тотална антиевропейска политика. Ако прочетете днешните издания, ще видите навсякъде това нещо“, посочи журналистът Чавдар Стефанов.

Той обърна внимание, че огненото кълбо над Синеморец, предизвикало страх у хората, е всекидневие за Киев.

„Русия продължава с двете СС - сила и страх“, отбеляза Чавдар Стефанов.

„Във възприятията на руснаците това е война между Русия и западния свят. И това се насажда много активно. Тази война много трудно ще бъде решена. Не знаем как. Дали ще има мир, мирно споразумение, примирие, спиране на огъня. Ако вземем всички войни, които е водило човечеството от 1900 година насам, това вече е война, която е в 10-те най-дълго водени войни - 4 години без 3 месеца“, посочи Йордан Божилов.

„Това е война, в която вече са загинали между 2 и 2,5 милиона военнослужащи от двете страни.15 хиляди цивилни са загинали само в Украина, от които 750 деца. 38 хиляди са ранените цивилни. Това поставя тази война в десетката на войните с най-много жертви“, отбеляза още той.

"От тази гледна точка ми се струва, че много трудно ще бъде решена. Още повече, че имаме разрушения, отвлечени деца, много, много, много фактори", посочи бившият зам.-министър на отбраната.

Според Чавдар Стефанов Доналд Тръмп иска чистосърдечно войната и убийствата да спрат. По думите му става въпрос са "типична колониална война с експедиционен корпус".

„А в каквато и ситуация да се окаже Украина, включително със загуба на територии -загубата е неминуема. Тя все пак е победител във войната, тъй като държавата устоя, появи се една независима държава“, отбеляза още той.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!