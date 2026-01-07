4-годишният Иван дари всичките си парички от касичката на мъж, чията къща изгоря преди Коледа

Кадър tvshumen.bg

На Ивановден – история за един 4-годишен именник, който с благородния си жест, макар и на тази възраст, показва колко голям може да бъде. Иван от Осмар дарява всичките си пари на семейство от селото, изпаднало в затруднение, предаде tvshumen.bg.

4-годишният Иван и Росен от преславското село Осмар се срещат дни след като детето дарява всичките пари от касичката си на мъжа, чиято семейна къща изгаря при пожар малко преди Коледа. Постъпката на малкия Иван оставя без думи мъжа изпаднал в нужда.

„Този нашият приятел е голям приятел, така се научават децата на помощ и човещина. Важното е човещината, да продължава в същия дух, човещината е напред“, коментира Росен Йорданов.

Желанието на момчето да дари парите си изненадва дори и родителите. „Можеш да останеш без думи, то на такава възраст да вземе такава инициатива, той сам изяви желание и каза, че иска да се даде всичките спестени парички, за да може бат Росен да си оправи къщата“, разказа Антон Иванов. „Стараем се да го научим да е добър към всеки един, да помага още от сега“, посочи майката на Иван – Йорданка Михалева.

На днешния си имен ден малкият Иван казва, че е щастлив, че е помогнал за възстановяването на изгорялата къщата. „Направи си той къщата, да има къде да живеят“, каза Иван.

В Осмар започва и кампания за набиране на дарения за възстановяване на къщата на Росен, а малкият Иван и семейството му казват, че пак са готови да помагат.